Байден пообещал защищать Тайвань в случае конфликта с Пекином
Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Вашингтон будут защищать Тайвань, если начнется военный конфликт острова с Китаем.
«Да», — заявил глава государства в ответ на вопрос во время интервью телеканалу CBS о готовности защищать Тайвань.
Как заверил американский лидер, США не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР.
Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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