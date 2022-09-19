Байден пообещал защищать Тайвань в случае конфликта с Пекином

Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что Вашингтон будут защищать Тайвань, если начнется военный конфликт острова с Китаем.

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«Да», — заявил глава государства в ответ на вопрос во время интервью телеканалу CBS о готовности защищать Тайвань.

Как заверил американский лидер, США не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайТайваньСШАДжо Байден
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