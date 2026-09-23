Кравцов: Для абитуриентов педвузов введут профильный ЕГЭ
Минпросвещения введет сдачу профильного Единого государственного экзамена для поступающих в педагогические вузы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Как отметил министр, ранее абитуриенты педвузов сдавали профильные экзамены: например, будущие учителя математики — по математике, учителя истории — по истории. Позже от этого принципа отказались. Однако с 2027 года эту практику поступления вернут.
«Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — рассказал Кравцов в интервью РИА Новости.
Ранее Минобрнауки подготовило проект изменений в порядок приема в вузы и перечень вступительных экзаменов, которые введут с 2027/28 учебного года, пишет 360.ru.
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