США выделят военную помощь Тайваню на 4,5 млрд долларов

Как ожидается, деньги Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до 2 млрд долларов. Также острову планируют присвоить статус «основного союзника США вне НАТО».

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

