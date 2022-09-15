США выделят военную помощь Тайваню на 4,5 млрд долларов
Комитет американского Сената по иностранным делам одобрил проект закона, который предлагает выделить Тайваню военную помощь на 4,5 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Джима Риша.
Как ожидается, деньги Тайбэй получит в течение четырех лет. Также речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки на сумму до 2 млрд долларов. Также острову планируют присвоить статус «основного союзника США вне НАТО».
Власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru