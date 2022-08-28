СМИ: корабли США зашли в Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов начали проход через Тайваньский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в американской администрации.

В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем

Маневры проходят впервые после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало обострение отношений между Вашингтоном и Пекином.

Текущие маневры осуществляются в международных водах.

Визит сенатора Соединенных Штатов Марши Блэкберн доказывает стремление Вашингтона дестабилизировать обстановку в регионе и вмешиваться во внутренние дела Китая, сообщило ранее посольство КНР в США.

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
ТЕГИ:КитайТайваньСШАКорабли
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