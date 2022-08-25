В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем

Таким образом в КНР отреагировали на визит на Тайвань американского сенатора Блэкберн. В посольстве, в частности, отметили, что визит сенатора доказывает, что США не заинтересованы в стабильности в регионе.

В Китае также пообещали принять ответные меры на «провокации США».

Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».





