В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем
В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем. Об этом заявил в посольстве КНР в США, передает ТАСС.
Таким образом в КНР отреагировали на визит на Тайвань американского сенатора Блэкберн. В посольстве, в частности, отметили, что визит сенатора доказывает, что США не заинтересованы в стабильности в регионе.
В Китае также пообещали принять ответные меры на «провокации США».
Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru