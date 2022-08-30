«Портят погоду»: США обвинили в нарушении мира между Китаем и Тайванем

Тайвань будет принимать вооружения от США исключительно против своей воли, отметил в эфире НСН политолог Павел Каменнов. 

Китай ведет линию на воссоединение с Тайванем мирными средствами, а США всячески пытаются влезть и спровоцировать конфликт, заявил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс Соединенных Штатов одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. В него войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух». Павел Каменнов считает, что вооружение не сыграют решающей роли для Тайваня, так как силы Китая многократно больше.

«Вооружения для Тайваня сыграют определенную роль, но отнюдь не решающую. И вообще, КНР ведет линию на воссоединение с Тайванем мирными средствами. У них великолепно развивается внешняя торговля, культурные и даже межпартийные связи. Но Тайвань, возможно, примет все эти вооружения в угоду США, против своей воли. При этом Китай всячески стремится избежать конфликта», - сказал Каменнов.

По его словам, отношения между Китаем и Тайванем в последнее время начали улучшаться, а объем торговли между берегами и вовсе достиг $320 млрд в 2021 году.

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«Думаю, эффект от такого вооружения будет ограниченный. Потому что соотношение Вооруженных сил Тайваня и Китая несоизмеримы. Китай многократно сильнее. Но Китай проводит оборонительную военную политику и заинтересован в решении тайваньской проблемы мирными средствами. Объем внешней торговли между берегами по 2021 году составил $320 млрд. Это огромная сумма. Для сравнения в 2021 году торговля Китая с Россией составила $140 млрд. Поэтому Китай принимает все меры, чтобы избежать включение вооруженных сил в разрешение тайваньской проблемы», - указал собеседник «Радиоточки НСН».

Так, Каменнов объяснил, что своими действиями США стремятся сохранить «точку опоры» в Юго-Восточной Азии.

«Вашингтон просто рассматривает Тайвань как один из своих форпостов в регионе Юго-Восточной Азии наряду с Японией и Южной Кореей. США борются за то, чтобы сохранить за собой эту точку опоры. Потому что доминирующее положение здесь занимает по существу КНР, у которой нормальные межгосударственные отношения практически со всеми странами этого региона, включая Японию и Южную Корею. Объем внешней торговли Китая с Японией в последние годы составляет $300 млрд. Это серьезный показатель. Всю погоду могут испортить только США», - резюмировал политолог.

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и отказались от контактов с Тайбэем по военной линии. Он подчеркивал, что необходимо избежать дальнейшего роста напряженности в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеКитайТайвань
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