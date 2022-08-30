«Портят погоду»: США обвинили в нарушении мира между Китаем и Тайванем

Накануне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс Соединенных Штатов одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. В него войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух». Павел Каменнов считает, что вооружение не сыграют решающей роли для Тайваня, так как силы Китая многократно больше.

«Вооружения для Тайваня сыграют определенную роль, но отнюдь не решающую. И вообще, КНР ведет линию на воссоединение с Тайванем мирными средствами. У них великолепно развивается внешняя торговля, культурные и даже межпартийные связи. Но Тайвань, возможно, примет все эти вооружения в угоду США, против своей воли. При этом Китай всячески стремится избежать конфликта», - сказал Каменнов.

По его словам, отношения между Китаем и Тайванем в последнее время начали улучшаться, а объем торговли между берегами и вовсе достиг $320 млрд в 2021 году.