Эксперты назвали сумму в месяц, необходимую россиянам для счастья
Около трети россиян необходимо иметь 150-300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества и «Финансов Mail».
Эксперты опросили 8,7 тысячи человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России.
Так, 22% респондентов хотели бы иметь для счастья 300-500 тысяч рублей в месяц, 20% - 50-150 тысяч, 11% - от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 12% - более миллиона. При этом 4% опрошенных хватило бы менее 50 тысяч рублей.
Как отметили 48% россиян, финансовое положение влияет на ощущение счастья до определенного предела. Для 38% респондентов счастье и деньги связаны напрямую, 11% считают, что эти категории не зависят друг от друга.
Ранее доцент кафедры инвестиционного менеджмента Финансового университета Михаил Лазарев посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности для семьи на полгода, пишет Ura.ru.
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