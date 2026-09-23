Захарова порекомендовала галоперидол запасшемуся «на случай войны» Сикорскому
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала медикаменты министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее Сикорский признался, что запасся рисом и вареньем на случай войны, а также обзавелся ручным насосом, пишет Ura.ru.
«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, - галоперидол», - отметила Захарова.
Между тем чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с НСН назвал слова Сикорского «бреднями безумца, который не понимает, о чем речь».
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