Захарова порекомендовала галоперидол запасшемуся «на случай войны» Сикорскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала медикаменты министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Ранее Сикорский признался, что запасся рисом и вареньем на случай войны, а также обзавелся ручным насосом, пишет Ura.ru.

«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, - галоперидол», - отметила Захарова.

Между тем чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с НСН назвал слова Сикорского «бреднями безумца, который не понимает, о чем речь».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПольшаМИД РФМария Захарова

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