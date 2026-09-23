Захарова порекомендовала галоперидол запасшемуся «на случай войны» Сикорскому

Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине Си Цзиньпин прибудет в США с первым за 11 лет государственным визитом Общее число погибших от нападений медведей за последние месяцы в России выросло до 15 человек Средний размер пенсий работающих россиян в августе достиг 24 тыс рублей Бесплатное молоко до сих пор положено выдавать сотрудникам вредных предприятий