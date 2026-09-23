Глава РФПИ Дмитриев назвал медь новым золотом
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на фоне биржевых цен назвал медь новым золотом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Медь — это новое золото», — указал Дмитриев.
Накануне на бирже Comex цены на медь взлетели до 6,903 доллара за фунт - нового исторического максимума.
Между тем Дмитриев заявил, что в Европе продолжат расти цены на газ, что стало итогом провальной энергетической политики местных чиновников, пишет 360.ru.
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