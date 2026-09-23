СМИ: Миллиардер из США планирует купить зарубежные активы «Лукойла»
Финансист Тодд Боули хочет принять участие в тендере на приобретение международных активов российской компании «Лукойл» в рамках консорциума с Корпорацией по финансированию международного развития (DFC) и миллиардерами стран Персидского залива. Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, в рамках консорциума основную сумму для покупки намерен внести брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян. Меньшую долю получит катарская семья Аль-Хайят, которая известна связями с Белым домом. Боули и DFC планируют получить большинство мест в совете директоров. Обсуждение приобретения активов «Лукойла» консорциумом на продвинутой стадии.
Предложение о покупке появилось спустя несколько месяцев после соглашения, которого достигли «Лукойл» и американская компания Carlyle. При этом сделку не довели до конца, так как США не одобрили ее окончательно.
Между тем в Румынии предупредили о массовом банкротстве около 460 компаний в случае закрытия нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в городе Плоешть, который прекратил работу на фоне американских санкций, сообщает 360.ru.
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