Reuters: США обсуждают возможность санкций против Китая из-за Тайваня
Власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что санкции против Китая обсуждаются, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.
По данным агентства, Европейский союз находится под дипломатическим давлением со стороны Тайбэя, чтобы сделать то же самое.
«Возможное введение санкций против Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции против России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой», — приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника Министерства торговли США.
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