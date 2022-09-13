Reuters: США обсуждают возможность санкций против Китая из-за Тайваня

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом сообщает Reuters.

В Китае сочли визит американского сенатора на Тайвань провокацией

Отмечается, что санкции против Китая обсуждаются, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.

По данным агентства, Европейский союз находится под дипломатическим давлением со стороны Тайбэя, чтобы сделать то же самое.

«Возможное введение санкций против Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции против России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой», — приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника Министерства торговли США.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры