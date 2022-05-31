«Стратегический кошмар»: Примут ли в НАТО летом Швецию и Финляндию

МНИМАЯ АГРЕССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОШМАР

В центре внимания мировых СМИ сегодня статья Bloomberg, в которой возможное присоединение Финляндии к НАТО названо «стратегическим кошмаром».

По мнению автора публикации, старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд, главной проблемой является граница страны Суоми с Россией, протяженность которой около 1,3 тыс. километров.

Взвешивая «за и «против» вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Эшфорд отмечает, что этот вопрос «является более сложным и тревожным», чем казалось изначально. По ее мнению, лидеры США и НАТО должны оценить стратегически, укрепит ли этот шанс Альянс или, наоборот, создаст ему проблемы.

Очевидных выгод НАТО от присоединения скандинавов всего две, считает автор публикации. Это «символическая» демонстрация солидарности «против действий России», а также защита этих стран от «маловероятного сценария агрессии».

«Не принять их в НАТО - это не значит, что они будут брошены в беде, это лишь является поддержанием рабочего статус-кво», - пишет Эшфорд, усомнившись, что Швеции и Финляндии реально что-то грозит.

Кроме того, по ее мнению, эти страны могут не выполнить обещание увеличить военные расходы.

«Вместо этого они будут пользоваться военной мощью Америки и ее ядерным зонтиком, как многие государства Европы поступали долгие годы», - допустила эксперт.

В военном плане территория Швеции позволит НАТО лучше контролировать Балтику, а вот Финляндия, помимо «кошмарно» длинной границы с РФ может усугубить ситуацию из-за ответных действий России, добавила автор Bloomberg.