«Стратегический кошмар»: Примут ли в НАТО летом Швецию и Финляндию
Несговорчивость Турции может сдвинуть сроки вступления скандинавов в Альянс с конца июня до конца декабря. Тем временем в Вашингтоне уже начали взвешивать «за» и «против».
Швеция и Финляндия, подавшие 18 мая заявки на вступление в НАТО, все больше смущают представителей стран-членов Альянса.
В последние дни весны голоса недовольства звучат уже не только в Турции, но и в США.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что скандинавские страны не смогут стать кандидатами в члены Альянса на саммите в Мадриде в конце июня, если к тому времени не выполнят требования Анкары.
МНИМАЯ АГРЕССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОШМАР
В центре внимания мировых СМИ сегодня статья Bloomberg, в которой возможное присоединение Финляндии к НАТО названо «стратегическим кошмаром».
По мнению автора публикации, старшего научного сотрудника Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эммы Эшфорд, главной проблемой является граница страны Суоми с Россией, протяженность которой около 1,3 тыс. километров.
Взвешивая «за и «против» вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Эшфорд отмечает, что этот вопрос «является более сложным и тревожным», чем казалось изначально. По ее мнению, лидеры США и НАТО должны оценить стратегически, укрепит ли этот шанс Альянс или, наоборот, создаст ему проблемы.
Очевидных выгод НАТО от присоединения скандинавов всего две, считает автор публикации. Это «символическая» демонстрация солидарности «против действий России», а также защита этих стран от «маловероятного сценария агрессии».
«Не принять их в НАТО - это не значит, что они будут брошены в беде, это лишь является поддержанием рабочего статус-кво», - пишет Эшфорд, усомнившись, что Швеции и Финляндии реально что-то грозит.
Кроме того, по ее мнению, эти страны могут не выполнить обещание увеличить военные расходы.
«Вместо этого они будут пользоваться военной мощью Америки и ее ядерным зонтиком, как многие государства Европы поступали долгие годы», - допустила эксперт.
В военном плане территория Швеции позволит НАТО лучше контролировать Балтику, а вот Финляндия, помимо «кошмарно» длинной границы с РФ может усугубить ситуацию из-за ответных действий России, добавила автор Bloomberg.
УЛИЦЫ СТОКГОЛЬМА
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последний день весны подтвердил жесткость позиции его страны по отношению вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», - заявил Эрдоган в своей статье для The Economist.
За несколько дней до этого он сказал, что трехсторонние переговоры Турции, Швеции и Финляндии состоялись не на том уровне, который ожидала достичь Анкара.
«К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции (…) Они не честны, они не искренни. Мы не можем повторять ошибок, допущенных в прошлом в отношении стран, которые принимают и кормят террористов», - подчеркнул Эрдоган, отметив, что по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские».
Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить до 28 июня требования Турции по отношению к Рабочей партии Курдистана.
В ином случае, они смогут присутствовать на саммите в Мадриде как приглашенные страны, но не как кандидаты на вступление в Альянс, указал норвежец.
Между тем, член парламента Финляндии Генри Ванханен и вовсе допустил, что скандинавские страны станут членами НАТО не раньше декабря.
«Я думаю, что в случае с Турцией мы увидим положительный результат только после дипломатических обсуждений. В лучшем случае Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года», — сказал Ванханен в интервью «Известиям».
РАКЕТЫ И УДАРЫ
Президент России Владимир Путин говорил 16 мая, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией, однако их возможное вступление в НАТО вызовет в Москве «реакцию».
«Расширение военной инфраструктуры НАТО на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - предупредил Путин.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вступление в НАТО Финляндии приведет к развертыванию Россией ракет.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее», - сказал Швыткин.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков отмечал в беседе с НСН, что размещение в Финляндии баллистических ракет Альянса может привести к ядерной войне.
«Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны», - предположил Сивков.
О риске удара России по США заявил 30 мая и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо...», - написал Дмитрий Анатольевич в Telegram.
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