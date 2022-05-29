Эрдоган высказал недовольство итогом переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО

«К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские». Президент Турции отметил, что не Анкара не будет поддерживать вступление в НАТО стран, которые оказывают поддержку террористическим организациям, пока он остается главой республики.

«Они не честны, они не искренни. Мы не можем повторять ошибок, допущенных в прошлом в отношении стран, которые принимают и кормят террористов», — отметил Эрдоган.

Также, по его мнению, вступление Швеции и Финляндии в НАТО отрицательно влияет на возможность завершения украинского конфликта, потому что вызывает беспокойство у Москвы. Эрдоган также обратил внимание на то, что Кремль не стал поддерживать решение о вхождении в Североатлантический военный альянс ни одного государства скандинавского региона.

Ранее представитель президента страны Тайипа Эрдогана заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приостановлен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.