Эрдоган высказал недовольство итогом переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО
Трехсторонние переговоры Турции, Швеции и Финляндии состоялись не на том уровне, который ожидала достичь Анкара, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
«К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предприняли необходимых шагов в отношении Турции», — сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские». Президент Турции отметил, что не Анкара не будет поддерживать вступление в НАТО стран, которые оказывают поддержку террористическим организациям, пока он остается главой республики.
«Они не честны, они не искренни. Мы не можем повторять ошибок, допущенных в прошлом в отношении стран, которые принимают и кормят террористов», — отметил Эрдоган.
Также, по его мнению, вступление Швеции и Финляндии в НАТО отрицательно влияет на возможность завершения украинского конфликта, потому что вызывает беспокойство у Москвы. Эрдоган также обратил внимание на то, что Кремль не стал поддерживать решение о вхождении в Североатлантический военный альянс ни одного государства скандинавского региона.
Ранее представитель президента страны Тайипа Эрдогана заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приостановлен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.
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