Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не изменит свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если они не предпримут необходимые шаги. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
По его словам, «возражение Турции против членства Швеции и Финляндии в НАТО также является решительным шагом, который предпринят ради всех членов альянса, которые до сих пор были объектами терроризма». Эрдоган добавил, что Анкара желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, проводимые членами НАТО.
18 мая из-за событий на Украине Швеция и Финляндия передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в организацию. При этом Турция заблокировала начало процедуры рассмотрения этих заявок. Тогда Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству этих двух скандинавских стран в НАТО, так как не верит их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Ранее ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены.
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