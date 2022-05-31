Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не изменит свою позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО, если они не предпримут необходимые шаги. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, «возражение Турции против членства Швеции и Финляндии в НАТО также является решительным шагом, который предпринят ради всех членов альянса, которые до сих пор были объектами терроризма». Эрдоган добавил, что Анкара желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, проводимые членами НАТО.