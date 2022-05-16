Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Комментируя решение этих стран вступить в НАТО российский лидер отметил, что это не создаёт угроз России, однако ответная реакция на действия Североатлантического альянса, безусловно, будет.

«Расширение военной инфраструктуры НАТО на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - подчекрнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не думают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на Европейском континенте, сообщает RT.

