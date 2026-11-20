Ранее стало известно, что в республике задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка.

По данным дипмиссии, часть задержанных находятся в депортационном центре «Акюрт», пишет RT. Посольство РФ следит за ситуацией и оказывает необходимое консульское содействие.

При этом 17 гражданок России, которые были задержаны, уже покинули Турцию.

