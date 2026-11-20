В посольстве рассказали о судьбе задержанных в Турции россиянок
Часть гражданок России, задержанных в октябре в Анкаре, остаются в депортационном центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Турции.
Ранее стало известно, что в республике задержали более 30 россиянок по обвинению в нарушении морали и общественного порядка.
По данным дипмиссии, часть задержанных находятся в депортационном центре «Акюрт», пишет RT. Посольство РФ следит за ситуацией и оказывает необходимое консульское содействие.
При этом 17 гражданок России, которые были задержаны, уже покинули Турцию.
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