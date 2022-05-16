«Опасная авантюра»: В НАТО начинается раскол из-за Швеции и Финляндии

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ

Сенатор Алексей Пушков на этом фоне уже высказался о последствиях таких действий для «изоляторов».

«Россию - изолировать, Иран изолировать, Сирию - изолировать, Венесуэлу - изолировать, Китай - изолировать, а теперь и Турцию - изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?» - написал Пушков в Telegram.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны.

Эрдоган подчеркнул, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».

В ответ на это глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер пригрозил Турции «изоляцией».

«Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (Альянса – прим. НСН), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», - цитирует Вебера РИА Новости.

В самой Швеции также далеко не все рады перспективе потери нейтралитета.

«Швеция была независимой от военных блоков на протяжении более чем 200 лет, благодаря чему нашей стране удавалось избегать вооруженных конфликтов. Это то, чем социал-демократы сейчас хотят пожертвовать. Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Это неправильный путь», — считает глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар.

По ее мнению, «самое лучшее для безопасности и свободы Швеции — это сохранение независимости в военных вопросах».

В начале мая президент Хорватии Зоран Миланович обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, их присоединение к Альянсу является «опасной авантюрой».