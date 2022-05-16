«Опасная авантюра»: В НАТО начинается раскол из-за Швеции и Финляндии
Главы Турции и Хорватии не хотят появления скандинавов в НАТО, шведские левые боятся потерять нейтралитет, а в России иронизируют над противоречивыми заявлениями политиков.
Перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО радует не всех участников Североатлантического Альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал скандинавские страны «гостевым домом» для террористов, шведские левые считают вступление в НАТО «опасным путем», однако в Европарламенте угрожают «изолировать» всех несогласных.
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ
Сенатор Алексей Пушков на этом фоне уже высказался о последствиях таких действий для «изоляторов».
«Россию - изолировать, Иран изолировать, Сирию - изолировать, Венесуэлу - изолировать, Китай - изолировать, а теперь и Турцию - изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?» - написал Пушков в Telegram.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Анкаре «не видят позитива» во вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.
По его словам, в Швеции живут члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, при этом они даже входят в парламент этой страны.
Эрдоган подчеркнул, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».
В ответ на это глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер пригрозил Турции «изоляцией».
«Любой, кто ставит под вопрос сплоченность НАТО, изолирует себя внутри объединения. Если обе страны сами этого хотят, значит, Финляндия и Швеция являются частью (Альянса – прим. НСН), это несомненно. Нет никакой разумной причины для задержки или блокирования», - цитирует Вебера РИА Новости.
В самой Швеции также далеко не все рады перспективе потери нейтралитета.
«Швеция была независимой от военных блоков на протяжении более чем 200 лет, благодаря чему нашей стране удавалось избегать вооруженных конфликтов. Это то, чем социал-демократы сейчас хотят пожертвовать. Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Это неправильный путь», — считает глава шведской Левой партии Нуши Дадгостар.
По ее мнению, «самое лучшее для безопасности и свободы Швеции — это сохранение независимости в военных вопросах».
В начале мая президент Хорватии Зоран Миланович обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, их присоединение к Альянсу является «опасной авантюрой».
БЕЗЪЯДЕРНЫЙ АЛЬЯНС?
В воскресенье Швеция и Финляндия официально объявили о намерениях вступить в НАТО.
При этом президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что это не связано с «российской угрозой».
«Я не думаю, что они (Россия – прим. НСН) планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», — сказал Ниинистё в интервью CNN.
В правящей в Швеции социал-демократической партии, инициирующей вступление в НАТО, пообещали не допустить размещение на территории страны ядерное оружие.
«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - говорится в заявлении партии».
Между тем, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что Россия ответит на размещение войск НАТО вблизи Санкт-Петербурга.
«Россия одинаково относится к вопросам безопасности вблизи своих границ, будь то со стороны Финляндии или Украины. В случае вступления Финляндии в НАТО Россия нарастит военные силы на данных направлениях. Будут выставлены ракетные комплексы и так далее», - сказал Швыткин.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ответ России на вступление Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам».
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