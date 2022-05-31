СМИ сообщили о «кошмаре» из-за вступления Финляндии в НАТО

В расчете нанести ущерб Москве главы США, и НАТО не учитывают издержки от присоединения новых стран. При этом в статье указываются только два очевидных плюса такого решения: демонстрация солидарности, и технический, связанный с тем, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО теснее увяжется с их членством в Евросоюзе.

Во других отношениях членство Финляндии и Швеции в альянсе — вопрос сложный и тревожный, отмечает агентство, так как выгода уже не столь очевидна. Не исключено, что обязательства Хельсинки и Стокгольма увеличить военные расходы и усилить свой потенциал так и не будут выполнены, в результате чего они будут пользоваться военной мощью США безвозмездно.

Отмечается, что у Финляндии и России свыше 1,3 тысячи километров общей границы, «открытой российским военным угрозам».

Ранее Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО на предстоящем саммите альянса, если не выполнят требования Турции до начала встречи.

