СМИ: затягивается процедура вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Как заявил советник по внешней политике Национально-коалиционной партии Генри Ванханен, обе страны войдут в состав альянса уже к концу года, однако для этого придется решить ряд проблем.

«…В случае с Турцией мы увидим положительный результат только после дипломатических обсуждений. В лучшем случае Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года», – заявил он.

Напомним, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что на достижение договоренностей о вступлении в НАТО с Турцией уйдет несколько недель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудил возможное вхождение Финляндии в НАТО с главой страны Саули Ниинистё.

