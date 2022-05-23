СМИ: затягивается процедура вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Швеция и Финляндия не вступят в НАТО раньше декабря текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на финский парламент.
Как заявил советник по внешней политике Национально-коалиционной партии Генри Ванханен, обе страны войдут в состав альянса уже к концу года, однако для этого придется решить ряд проблем.
«…В случае с Турцией мы увидим положительный результат только после дипломатических обсуждений. В лучшем случае Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года», – заявил он.
Напомним, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что на достижение договоренностей о вступлении в НАТО с Турцией уйдет несколько недель.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудил возможное вхождение Финляндии в НАТО с главой страны Саули Ниинистё.
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