Умер основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес
Умер лидер московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
«Точной информации о причинах смерти музыканта нет», — отмечает издание.
Через два дня артисту исполнилось бы 65 лет.
Герберт Моралес родился в Москве, его отец — Леопольдо Моралес, участник революции на Кубе и соратник государственного деятеля республики Че Гевары. Кроме того, музыкант — потомок дворянского рода Захарьиных. В начале 1990-х годов Моралес создал группу Jah Division, которая стала одним из первых регги-коллективов в России. В 2022 году музыкант переехал в Израиль.
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