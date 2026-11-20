«Точной информации о причинах смерти музыканта нет», — отмечает издание.

Через два дня артисту исполнилось бы 65 лет.

Герберт Моралес родился в Москве, его отец — Леопольдо Моралес, участник революции на Кубе и соратник государственного деятеля республики Че Гевары. Кроме того, музыкант — потомок дворянского рода Захарьиных. В начале 1990-х годов Моралес создал группу Jah Division, которая стала одним из первых регги-коллективов в России. В 2022 году музыкант переехал в Израиль.

