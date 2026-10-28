Дополнительные категории врачей в частных клиниках помогают пациентам понять, что они обращаются к действительно высококлассным специалистам, прием у которых может стоить дороже. При этом стоит помнить о том, что частные клиники не упустят возможность заставить клиента заплатить больше, например, за лишние исследования. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Медицинские сети клиник вводят дополнительные категории врачей, что уже сейчас влияет на стоимость приема и доступность специалистов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование страхового брокера «Нобилис». Помимо официальной классификации Минздрава, клиники используют собственные градации: например, выделяют ведущих специалистов, экспертов и заведующих отделениями, а также врачей с учеными степенями. По мнению Власова, в этом нет никаких нарушений, поскольку пациент понимает, что его будет лечить высококлассный специалист.

«Насколько я понимаю, нарушений в этом нет. Когда появилась частная медицина в 1981 году, туда имели право идти только врачи, имеющие ученую степень, высшую категорию и больше 15 лет стажа. Приходя в такое учреждение, пациент был абсолютно уверен, что получает лучшую медицинскую помощь. За рубежом право на частную практику врач также получает примерно к 40-45 годам. Не вижу ничего плохого в том, чтобы эта категориальность была разделена, чтобы пациент мог понимать, что он идет к высококлассному специалисту, услуги которого могут стоить больше, что его не примет какой-нибудь бездарь», — сказал Власов.