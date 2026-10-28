Россиянам раскрыли, на какие хитрости идут частные клиники для повышения цен
Сегодня необходимо отменять мораторий на плановые проверки медучреждениях, сказал НСН Ян Власов.
Дополнительные категории врачей в частных клиниках помогают пациентам понять, что они обращаются к действительно высококлассным специалистам, прием у которых может стоить дороже. При этом стоит помнить о том, что частные клиники не упустят возможность заставить клиента заплатить больше, например, за лишние исследования. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Медицинские сети клиник вводят дополнительные категории врачей, что уже сейчас влияет на стоимость приема и доступность специалистов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследование страхового брокера «Нобилис». Помимо официальной классификации Минздрава, клиники используют собственные градации: например, выделяют ведущих специалистов, экспертов и заведующих отделениями, а также врачей с учеными степенями. По мнению Власова, в этом нет никаких нарушений, поскольку пациент понимает, что его будет лечить высококлассный специалист.
«Насколько я понимаю, нарушений в этом нет. Когда появилась частная медицина в 1981 году, туда имели право идти только врачи, имеющие ученую степень, высшую категорию и больше 15 лет стажа. Приходя в такое учреждение, пациент был абсолютно уверен, что получает лучшую медицинскую помощь. За рубежом право на частную практику врач также получает примерно к 40-45 годам. Не вижу ничего плохого в том, чтобы эта категориальность была разделена, чтобы пациент мог понимать, что он идет к высококлассному специалисту, услуги которого могут стоить больше, что его не примет какой-нибудь бездарь», — сказал Власов.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, частные клиники могут идти на хитрости, чтобы заставить пациента заплатить за лечение больше необходимого. Одна из таких уловок — лишние исследования, указал он.
«Чаще всего в частных клиниках назначаются избыточные обследования. Каждый врач знает необходимый минимум, на основе которого ставится диагноз. Совершенно не нужно проводить все исследования, которые можно провести в лаборатории. Насколько мне известно, Ассоциация лабораторных специалистов выяснила, что чуть ли не половину исследований, которые назначаются в частных клиниках, можно не проводить, но люди за них платят. Наверняка существует возможность ограничения тарифов частных клиник, они должны быть обоснованными. Было бы хорошо сделать более прозрачным процесс формирования цен в частных клиниках. Надо понимать, что услуги оказываются одинаковые как в частных, так и в обычных клиниках. Просто частная клиника берет деньги за сервис: меньше времени тратится на ожидание приема и больше — на сам прием, вам предложат чашечку кофе и отдельный кабинет. При этом значительная часть частных клиник оказывает медицинскую помощь по тарифам обязательного медицинского страхования (ОМС)», — добавил он.
В заключение Власов призвал отменить запрет на плановые контрольные мероприятия в сфере оказания медпомощи.
«Частные медучреждения находятся между собой в состоянии конкуренции, причем не только по качеству, но и по цене. Именно рынок выстраивает интерес к этому виду помощи. Росздравнадзор, как и другие учреждения контроля качества, например, Минздрав, должны проводить проверки качества оказания медицинской помощи как в государственных, так и в частных учреждениях на общих основаниях. Сейчас у нас есть запрет на плановые контрольные мероприятия, и его нужно отменять. Должен быть контроль за лицензиями, за основаниями их получения. Известны случаи, когда в региональных клиниках работали врачи, вообще не имеющие права работать с пациентами. Например, врач ЛФК не имеет базового диплома и не может ставить диагнозы, тем не менее, он сидит на приеме и ставит диагнозы. В результате такой бесконтрольности могут пострадать люди», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Власов заявил, что сегодня на фоне увеличения среднего возраста медработников наблюдается дефицит узких специалистов, таких, как офтальмологи, эндокринологи, кардиологи и неврологи, среди других проблем — снижение уровня образования и чрезмерное доверие нейросетям со стороны молодых специалистов.
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