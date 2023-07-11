Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта
НАТО может после окончания конфликта отправить на Украину миротворческую миссию, в которой примут участие польские военнослужащие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиям Welt, Bild и Politico.
По словам политика, ситуация зависит от договоренностей, которые могут быть достигнуты на мирных переговорах в случае, если Киев на них согласится.
«Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение», — подчеркнул Дуда.
Кроме того, польский президент рассказал, что Варшава поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. При этом Дуда считает, что членство Киева в альянсе до прекращения боевых действий могло бы спровоцировать противостояние НАТО и России из-за статьи устава блока о коллективной обороне.
Между тем Польша сообщила о намерении усилить воинский контингент на границе с Белоруссией, направив тысячу солдат и 200 единиц бронетехники, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Венгрии: В проекте документа саммита НАТО нет срока приема Украины
- ВЦИОМ: Россияне назвали достойный труд главной национальной целью
- Салливан: Байден пообщается с Зеленским на двусторонней встрече и на саммите НАТО
- Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи
- Русский Шпицберген пересаживается на электромобили
- Spiegel: Германия после саммита НАТО выделит Украине помощь на 600 миллионов евро
- Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия
- Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС
- Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта
- Пропавшие в Пермском крае туристы с детьми живы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru