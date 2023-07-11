Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта

НАТО может после окончания конфликта отправить на Украину миротворческую миссию, в которой примут участие польские военнослужащие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиям Welt, Bild и Politico.

По словам политика, ситуация зависит от договоренностей, которые могут быть достигнуты на мирных переговорах в случае, если Киев на них согласится.

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«Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение», — подчеркнул Дуда.

Кроме того, польский президент рассказал, что Варшава поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. При этом Дуда считает, что членство Киева в альянсе до прекращения боевых действий могло бы спровоцировать противостояние НАТО и России из-за статьи устава блока о коллективной обороне.

Между тем Польша сообщила о намерении усилить воинский контингент на границе с Белоруссией, направив тысячу солдат и 200 единиц бронетехники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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