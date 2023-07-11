Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта

НАТО может после окончания конфликта отправить на Украину миротворческую миссию, в которой примут участие польские военнослужащие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиям Welt, Bild и Politico.

По словам политика, ситуация зависит от договоренностей, которые могут быть достигнуты на мирных переговорах в случае, если Киев на них согласится.