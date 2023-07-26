«Исчезают на глазах»: полковник Макгрегор предрек полный разгром ВСУ

Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт назвал ключевую угрозу для ВСУ при контрнаступлении

Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений в случае продолжения наступления. Россия уничтожит оставшиеся войска противника, сказал он.

«Украинские войска исчезают на глазах», - констатировал военный.

По его мнению, численность подразделений ВСУ уже слишком мала, чтобы продолжать сражение. Аналитик отметил, что неудачное наступление привело к тому, что российские силы перешли в успешную контратаку по всей линии фронта.

В эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил руководство Украины в уничтожении армии. Эксперт обратил внимание, что Запад игнорирует тяжелые потери ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:НаступлениеВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры