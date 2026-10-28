Овечкина внесли в антироссийскую базу ГУР Украины

Российского хоккеиста, игрока американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина внесли в электронную базу Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в базе с подзаголовком «Мы идентифицируем цели» выступают с призывом к отстранению спортсменов из РФ от соревнований и исключению из федераций.

Овечкина заподозрили в «распространении кремлевской пропаганды», поддержке России и лидера страны Владимира Путина.

Ранее Александра Овечкина внесли в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», пишет «Радиоточка НСН».

