Овечкина внесли в антироссийскую базу ГУР Украины
Российского хоккеиста, игрока американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина внесли в электронную базу Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в базе с подзаголовком «Мы идентифицируем цели» выступают с призывом к отстранению спортсменов из РФ от соревнований и исключению из федераций.
Овечкина заподозрили в «распространении кремлевской пропаганды», поддержке России и лидера страны Владимира Путина.
Ранее Александра Овечкина внесли в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», пишет «Радиоточка НСН».
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