«Обречены на сбои»: Что принесут россиянам новые ограничения зарубежного трафика
Поиск решений по разделению трафика по IP-адресам выльется в «проблемные годы», когда при пользовании привычными интернет-ресурсами будут сбои, ошибки и неожиданности, сказал в эфире Артем Геллер.
Новые планы Минцифры по ограничению зарубежного интернет-трафика доставят россиянам неудобства, заявил в интервью НСН разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
По данным Forbes, Минцифры обсуждает предложение пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и ограничивать его объем для российских пользователей. Геллер объяснил, что это значит.
«Это очередное ограничение, с которым будет неудобно жить и работать. Технически оно тоже, по крайней мере значительное первое время, вряд ли будет работать хорошо. Это значит, что мы обречены получить значительную долю всевозможных сбоев и не будем иметь возможности пользоваться тем, к чему привыкли и что хотим использовать. Не очень понятны критерии, по которым определенные ресурсы могут зажиматься по трафику и не зажиматься. При этом финальная цель не очень ясна - чего в итоге Минцифры хочет добиться, какой идеальный финальный результат они себе представляют?» - пояснил эксперт.
По словам Геллера, разделить трафик на российский и зарубежный по IP-адресам можно, но на это потребуются годы.
«Это возможно, но для этого должна быть проведена очень длинная работа. Как с VPN были проблемные годы, так и здесь будут проблемные годы в поисках решений, разных технических конструкций, чтобы понимать, откуда что идет. Это целая эпопея. Могут быть неожиданные вещи, когда трафик по каким-то причинам будет признан системой, как зарубежный. Безусловно, ошибки будут», - заключил собеседник НСН.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева ранее сообщила, что использование VPN и исчезающих сообщений стало использоваться следствием, как аргумент в пользу заключения подозреваемых под стражу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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