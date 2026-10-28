Премьер Норвегии Стере рассказал, как прошел разговор с Путиным
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал профессиональным и содержательным разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в эфире телерадиокомпании NRK.
Ранее российский лидер провел телефонный разговор с Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, напоминает «Радиоточка НСН».
«Это не был разговор, где вспыхивали бы ожесточенные споры, стороны высказывались поочередно», - указал премьер Норвегии.
По словам Стере, беседа касалась в основном текущей ситуации, стороны представили свои позиции.
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