Готовиться к столкновениям? Эксперты прогнозируют развитие событий в связи с зерновой сделкой

Отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН. Он также напомнил, что Турция зарабатывает на зерновой сделке «серьезные деньги».

«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна...Очевидно, что Турция серьезные деньги зарабатывает на экспорте украинского зерна. При этом Турция имеет серьезный военно-морской флот, поэтому нам будет необходимо провести дополнительные консультации и вернуться в зерновую сделку», - объяснил он.