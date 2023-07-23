Готовиться к столкновениям? Эксперты прогнозируют развитие событий в связи с зерновой сделкой
После выхода России из зерновой сделки может произойти эскалация конфликта с Украиной при вмешательстве НАТО, считают военные и политики в России.
Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску рассказала о главной теме заседания Совета Украина — НАТО, которое состоится в Брюсселе 26 июля. Об этом пишет ТАСС.
«Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Черному морю и последние события», - уточнила она.
Отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России, заявил бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков в беседе с НСН. Он также напомнил, что Турция зарабатывает на зерновой сделке «серьезные деньги».
«Даже при маленьких объемах экспорта украинского зерна он коренным образом влияет на ценовые котировки на биржах. Поэтому уже сейчас заметно, что цены на зерно поползли, а это для беднейших стран очень критично. Поэтому в этом смысле наши союзники из стран глобального Юга могут выразить свои претензии. У нас устойчиво растет производство зерна, в какой-то части мы смогли бы заменить украинское, но у нас уже другие рынки, где мы работаем с большими объемами. Я думаю, что торговая война в нынешних условиях не очень продуктивна...Очевидно, что Турция серьезные деньги зарабатывает на экспорте украинского зерна. При этом Турция имеет серьезный военно-морской флот, поэтому нам будет необходимо провести дополнительные консультации и вернуться в зерновую сделку», - объяснил он.
Россия после прекращения зерновой сделки может перенаправить экспорт зерновых через коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи, считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
«Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное», — указал Бакланов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки.
По словам пресс-секретаря президента, страны, которые планируют продолжить зерновую сделку, должны помнить про маршрут вывоза зерна, пролегающий около района боевых действий.
Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной и подчеркнул, что прекращение сделки не является виной генсека ООН.
Если Украина и Турция не будут считаться с решением Москвы приостановить зерновую сделку, это приведет к эскалации с Анкарой, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
«Наши условия не соблюдаются, прекращение зерновой сделки до момента решения все наших вопросов просто необходимо. Это абсолютно правильное решение. Я не вижу, какие военные возможности в связи с этим может получить Украина. Все зависит от дальнейших шагов со стороны Украины, со стороны Турции. Если они пойдут на продвижение своих вопросов вне зависимости от нашего решения, это может привести к серьезной эскалации. Надеюсь, что разума у них хватит, потому что это могут быть и с Турцией определенные столкновения. Надеюсь, в Турции это все осознают», - сказал он.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН предупредил, что НАТО спровоцирует Россию на конфликт, если введет свои суда в зону боевых действий.
«В случае возникновения эскалации России и НАТО ответственность будет лежать на НАТО. Мы объявили зону боевых действий. Если НАТО сюда вводит свои корабли, то они сами провоцируют конфликт с Россией», - заключил Сивков.
Россия вернется в сделку, если Запад выведет российское зерно и удобрения из-под санкций и переподключит банки РФ к системе межбанковской передачи информации SWIFT. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский РИА Новости. Также он напомнил, что Москва настаивает на перезапуске аммиакопровода «Тольятти - Одесса», разблокировке связанных с сельхозотраслью активов и восстановлении гуманитарного характера сделки, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru