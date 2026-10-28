Мурашко связал грипп с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний
Грипп и респираторные инфекции увеличивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у кардиопациентов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Как отметил министр, гриппозная инфекция у пациентов, особенно с ишемической болезнью сердца, повышает риски острых катастроф более чем в шесть раз.
«Поэтому пройти вакцинацию сегодня - это правильная забота», - указал Мурашко.
Также глава Минздрава заявил о важности прививок от гриппа для людей с обструктивной болезнью легких.
Ранее Михаил Мурашко рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся основной причиной смерти россиян.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам раскрыли, на какие хитрости идут частные клиники для повышения цен
- Премьер Норвегии Стере рассказал, как прошел разговор с Путиным
- «Обречены на сбои»: Что принесут россиянам новые ограничения зарубежного трафика
- Мурашко связал грипп с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний
- Овечкина внесли в антироссийскую базу ГУР Украины
- Рябков сообщил об интенсивном диалоге России с администрацией Трампа
- «Удар Трампу ниже пояса!»: Почему саудиты решили платить дань хуситам
- В школах России появятся новые учебники о правильном питании
- Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет
- Омбудсмен назвал главный плюс от шахмат в школьной программе по математике