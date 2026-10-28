Мурашко связал грипп с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний

Грипп и респираторные инфекции увеличивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у кардиопациентов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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Как отметил министр, гриппозная инфекция у пациентов, особенно с ишемической болезнью сердца, повышает риски острых катастроф более чем в шесть раз.

«Поэтому пройти вакцинацию сегодня - это правильная забота», - указал Мурашко.

Также глава Минздрава заявил о важности прививок от гриппа для людей с обструктивной болезнью легких.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся основной причиной смерти россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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