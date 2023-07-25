«Усилия для мира»: ЮАР ждет переговоров по Украине на саммите «Россия-Африка»

В ходе предстоящего саммита «Россия-Африка» будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

«Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», - приводит РИА Новости слова Озерова.

Он отметил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку имеют комплексный характер.