«Усилия для мира»: ЮАР ждет переговоров по Украине на саммите «Россия-Африка»
В ходе саммита будут обсуждаться ключевые вопросы сотрудничества РФ и Африки, также подпишут объемный пакет соглашений. Между тем у ЮАР свои планы: президент Рамафоса хочет добиться скорейших переговоров Москвы и Киева.
В ходе предстоящего саммита «Россия-Африка» будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок российских зерна и удобрений на африканский континент. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
«Как мне представляется, идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», - приводит РИА Новости слова Озерова.
Он отметил, что проблемные вопросы организации поставок из России в Африку имеют комплексный характер.
Так, второй саммит «Россия-Африка» пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что приедут главы Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР, а также представители еще более 40 государств.
Президент РФ Владимир Путин 24 июля заявлял, что по итогам саммита будет подписан объемный пакет соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями Африки. Он подчеркнул, что Россия придает большое значение предстоящему саммиту. В частности, будет принята комплексная декларация и утвержденный план действий Форума партнерства Россия - Африка на период до 2026 года.
В преддверии саммита Путин написал статью для читателей и африканских СМИ под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней президент поделился собственным взглядом на развитие отношений с континентом, а также перечислил ключевые направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.
Глава государства, в частности, затронул «зерновую сделку», отметив, что она потеряла смысл и использовалась для обогащения стран Запада. Путин добавил в статье, что Россия будет динамично развивать экономические связи с Африкой.
Известно, что делегацию ЮАР на саммите возглавит президент страны Сирил Рамафоса, который выступает за скорейшее установление мира на Украине. Еще в июне африканская делегация приезжала в Россию и на Украину, чтобы обсудить мирный план. На этих переговорах африканские представители озвучили один общий посыл: они хотели бы решить гуманитарные проблемы и создать условия для диалога между Россией и Украиной. В частности, среди пунктов мирной инициативы были деэскалация конфликта с обеих сторон и признание суверенитета стран в понимании Устава ООН.
Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к переговорам только после полного вывода российских войск. А Владимир Путин показал парафированный проект мирного договора с Украиной, который готовился еще в марте 2022 года в Стамбуле.
Таким образом, ЮАР не оставляет попыток добиться переговоров между Москвой и Киевом. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников страны сообщила, что Сирил Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник, участники африканской мирной инициативы рассчитывают на встречу с Владимиром Путиным 28 июля.
Между тем российские власти продолжают тщательно готовиться к саммиту. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 июля сообщил, что прибытие в город лидеров десятков стран потребует принятия особых мер безопасности. По его словам, дополнительные меры примут, в частности, в сфере транспортного обслуживания и работе экстренных служб.
«Подписал постановление с рекомендацией руководителям предприятий и организаций в эти дни, 26-28 июля, перевести сотрудников на дистанционную работу. Это позволит снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали, поможет обеспечить нормальную работу городского общественного транспорта и экстренных служб», - сказал Беглов в эфире «Радио России».
Ранее газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты оказывают давление на страны Африки, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров стран от посещения саммита в Санкт-Петербурге. Отмечается, что США давят на страны после решения России завершить зерновую сделку, сообщает «Радиоточка НСН».
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