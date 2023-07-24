Эрдоган обсудил с Зеленским способы завершения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским способы урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

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«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - сообщил Эрдоган.

Президент Турции в прошлую пятницу провел телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили возможность продления зерновой сделки.

Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит добиваться продления сделки. В ведомстве отметили, что будут консультироваться с ООН, Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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