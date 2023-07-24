Эрдоган обсудил с Зеленским способы завершения конфликта на Украине

«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - сообщил Эрдоган.

Президент Турции в прошлую пятницу провел телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили возможность продления зерновой сделки.

Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит добиваться продления сделки. В ведомстве отметили, что будут консультироваться с ООН, Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

