Эрдоган обсудил с Зеленским способы завершения конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским способы урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА Новости.
«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - сообщил Эрдоган.
Президент Турции в прошлую пятницу провел телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили возможность продления зерновой сделки.
Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит добиваться продления сделки. В ведомстве отметили, что будут консультироваться с ООН, Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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