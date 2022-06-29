Сторговались или продавили? Турция согласилась с членством Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара дала свое согласие на вступление в альянс двух стран, однако эксперты уверяют, что на Эрдогана надавили США.
Альянс НАТО объявил о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В ближайшее время состоится церемония подписания соглашения между странами и пресс-конференция генсека НАТО.
Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте подтвердила, что Анкара решила поддержать вступление двух стран в альянс. Как отмечается, в Мадриде перед саммитом НАТО прошла встреча с участием президентов Финляндии, Турции и премьер-министра Швеции. По ее итогам был подписан трехсторонний меморандум.
«Наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО», — сообщила канцелярия и подчеркнула, что в ближайшие два дня будут согласованы конкретные шаги по вступлению стран в альянс и теперь это решение «неминуемо».
В канцелярии также отметили, что совместный меморандум указывает на приверженность трех стран «полной поддержке в случае угроз безопасности друг друга».
«Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил подписание трехстороннего меморандума и сообщил, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Турцией по обеспечению ее безопасности. По его словам, 29 июня лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию в альянс.
«Президент Путин хотел меньше НАТО, но теперь он получит больше НАТО у российских границ», - удовлетворен Столтенберг.
Со своей стороны, в канцелярии президента Турции сообщили, что Финляндия и Швеция внесут поправки в законодательство в сфере борьбы с терроризмом. Там указали, что Финляндия и Швеция обязались не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности.
При этом некоторые обозреватели считают, что Анкаре не удалось добиться желаемого максимума в торге со Швецией и Финляндией вокруг их потенциального членства в НАТО, и говорят об «обтекаемых формулировках». Прежде всего, они указывают на то, что в вопросе запрещенных Анкарой организаций Северная Европа не готова отказываться от статуса-кво.
А эксперты при этом предупреждали, что выдвинутые президентом Турции требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены. Так, ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турцию могут «продавить» в этих вопросах.
«Любые требования завышены. Это торг! Если девушка хочет выйти замуж, то она хочет принца на белом коне, и чтобы ее любили, и приносили завтрак в постель, и чтобы работа была хорошая, и чтобы тещу тоже будущий муж любил. А так не бывает практически в 100% случаев! Как минимум белый конь не вписывается. Но требования у девочек именно такие к принцам. Потом девочки вырастают и требования снижаются. Зачем [президенту США] Байдену удовлетворять требования Эрдогана? Он может и подождать, ему не горит. Турцию можно и продавить, чтобы включить Финляндию и Швецию», - говорил Сатановский.
Так, Турция ранее отказывалась поддерживать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара требовала выдачи из этих стран членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, а также предоставления гарантий. Также Турция требовала за свое одобрение вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.
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