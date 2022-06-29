Сторговались или продавили? Турция согласилась с членством Финляндии и Швеции в НАТО

При этом некоторые обозреватели считают, что Анкаре не удалось добиться желаемого максимума в торге со Швецией и Финляндией вокруг их потенциального членства в НАТО, и говорят об «обтекаемых формулировках». Прежде всего, они указывают на то, что в вопросе запрещенных Анкарой организаций Северная Европа не готова отказываться от статуса-кво.

А эксперты при этом предупреждали, что выдвинутые президентом Турции требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены. Так, ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турцию могут «продавить» в этих вопросах.

«Любые требования завышены. Это торг! Если девушка хочет выйти замуж, то она хочет принца на белом коне, и чтобы ее любили, и приносили завтрак в постель, и чтобы работа была хорошая, и чтобы тещу тоже будущий муж любил. А так не бывает практически в 100% случаев! Как минимум белый конь не вписывается. Но требования у девочек именно такие к принцам. Потом девочки вырастают и требования снижаются. Зачем [президенту США] Байдену удовлетворять требования Эрдогана? Он может и подождать, ему не горит. Турцию можно и продавить, чтобы включить Финляндию и Швецию», - говорил Сатановский.

Так, Турция ранее отказывалась поддерживать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара требовала выдачи из этих стран членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, а также предоставления гарантий. Также Турция требовала за свое одобрение вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

