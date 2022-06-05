Швеция и Финляндия для вступления в НАТО должны выполнить условия Турции
5 июня 202217:29
Без выполнения всех требований невозможно присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип на съезде правящей Партии справедливости и развития.
«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — приводит ТАСС слова турецкого президента.
Ранее Эрдоган пообещал, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.
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5 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru