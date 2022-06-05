Швеция и Финляндия для вступления в НАТО должны выполнить условия Турции

Без выполнения всех требований невозможно присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип на съезде правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган высказал недовольство итогом переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — приводит ТАСС слова турецкого президента.

Ранее Эрдоган пообещал, что Турция не будет поддерживать вступление в Северо-Атлантический альянс стран, поддерживающих терроризм.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:НАТОФинляндияШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганЭрдоган
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