Столтенберг: Путин получил больше НАТО на российской границе
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Путин получит больше НАТО на российской границе. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса. Он отметил, что Путин хотел меньше НАТО у границ, а получит больше.
Глава альянса также отметил, что это сигнал Путину, что двери НАТО открыты и для других стран.
Согласно заявлению НАТО, стороны условились провести церемонию подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией. Как сообщила канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, Швеция и Финляндия согласились сотрудничать с турецкими властями в борьбе с Рабочей партией Курдистана.
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