Ниисте: Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября
Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Накануне представители Хельсинки, Анкары и Стокгольма провели переговоры в штаб-квартире Североатлантического альянса. По словам Ниисте, на встрече «не было особого прогресса», пишет RT.
«Но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября», — цитирует финского президента ТАСС.
Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция, выступающая против членства этих стран, затормозила процесс принятия в альянс новых членов. Анкара выдвинула Хельсинки и Стокгольму ряд условий, в числе которых прекращение поддержки признанной террористической Рабочей партии Курдистана, пишет Ura.ru.
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