Турция призвала выполнить свои требования для продолжения процесса вступления в НАТО
Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приостановлен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции. Такое заявление сделал представитель президента страны Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.
Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.
Финляндия и Швеция выразили желание вступить в военный альянс стран после начала военной операции Украины на территории России.
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