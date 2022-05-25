Турция призвала выполнить свои требования для продолжения процесса вступления в НАТО

Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.

Финляндия и Швеция выразили желание вступить в военный альянс стран после начала военной операции Украины на территории России.













