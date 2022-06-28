НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии
НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Подробности соглашения пока не приводятся.
Согласно заявлению НАТО, стороны условились провести церемонию подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией.
Как сообщает канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, Швеция и Финляндия согласились сотрудничать с турецкими властями в борьбе с Рабочей партией Курдистана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Климов заявил, что Швеция и Финляндия «превращаются в цель»
- Столтенберг: Путин получил больше НАТО на российской границе
- Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене
- Airbnb запретит вечеринки в бронируемом через сервис жилье
- ООН: причисление к странам-спонсорам терроризма не является компетенцией организации
- ЦБ: клиенты банков смогут сами ограничивать онлайн-операции
- Путин: советники директоров по воспитанию появятся в 45 регионах РФ с сентября
- Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу
- В РФ запустят цифровой полис ОМС в декабре
- Москва намерена ответить на высылку Болгарией российских дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru