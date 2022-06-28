НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Подробности соглашения пока не приводятся.

Согласно заявлению НАТО, стороны условились провести церемонию подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией.

Как сообщает канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, Швеция и Финляндия согласились сотрудничать с турецкими властями в борьбе с Рабочей партией Курдистана.


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