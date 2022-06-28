Климов заявил, что Швеция и Финляндия «превращаются в цель»
28 июня 202222:21
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Швеция и Финляндия «превращаются в цель». Таким образом, он прокомментировал договоренности о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА Новости.
Ранее во вторник стало известно о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.
По мнению сенатора, эти две страны «должна беспокоить скорость, с которой они превращаются в цель».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru