«Продавят или спишут»: Сатановский предрёк Эрдогану провал в торге с НАТО
Турция торгуется с США и НАТО и имеет на то полное право, но требования турецкой стороны завышены, рассказал в эфире НСН политолог Евгений Сатановский.
Выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.
Турция требует за своё одобрение вернуть её в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400. Также Турция хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16. Кроме того, турецкие власти требуют, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только Рабочую партию Курдистана, но и связанные с ней организации.
«Любые требования завышены. Это торг! Если девушка хочет выйти замуж, то она хочет принца на белом коне и чтобы её любили, и приносили завтрак в постель, и чтобы работа была хорошая, и чтобы тёщу тоже будущий муж любил. А так не бывает практически в 100% случаев! Как минимум белый конь не вписывается. Но требования у девочек именно такие к принцам. Потом девочки вырастают и требования снижаются», - привёл пример политолог.
Вместе с тем, Сатановский не исключил, что Турция, возможно и добьётся каких-либо целей в результате такого торга. Но, по словам собеседника «Радиоточки НСН», оппонентам Анкары некуда спешить в этом вопросе, так что более вероятно решение вопроса не в пользу Эрдогана.
«Вопрос состоит в том, что американцы, вообще-то Эрдогана списывать собираются на выборах следующего года и ему об этом объявили. Поэтому, зачем [президенту США] Байдену удовлетворять требования Эрдогана? Он может и подождать, ему не горит. Турцию можно и продавить, чтобы включить Финляндию и Швецию. Здесь, скорее всего, мы увидим новые санкции относительно Турции. Или по Турции включат механизм экономического давления, который сейчас, с учётом довольно тяжёлого положения турецкой финансово-экономической системы, Америке включить гораздо проще, чем зачем-то, что-то этакое уступать. То есть разные возможности», - считает Сатановский.
16 мая Турция выступила категорически против вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Турецкий лидер заявил, что его страна не может поддержать такое решение.
18 мая постоянные представители Швеции и Финляндии при Североатлантическом альянсе Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подали заявки своих стран на членство в организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал событие историческим.
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