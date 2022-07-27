Дело не в «Сохнуте»? Как поссорились Россия и Израиль
Власти Израиля разозлились из-за претензий российской стороны к агентству «Сохнут», между тем эксперты уверены, что за разногласиями стоят США.
Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху 27 июля раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России. По его словам, они ставят под угрозу безопасность страны.
«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса. В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», - приводит 12-й канал израильского телевидения слова Нетаньяху.
Он отметил, что отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты. В этом контексте бывший премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть позицию, которую они занимают в отношении России.
«Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», - добавил Нетаньяху.
В ответ на такие заявления Бени Ганц написал в Twitter (заблокирован в РФ), что израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы Израиля и еврейского народа. В свою очередь пресс-секретарь Лапида отметил, что проблема, обозначенная экс-премьер-министром, находится в ведении правительства, и для ее решения следует использовать правительственные каналы, а не «безосновательные заявления в СМИ».
Так, отношения России и Израиля ухудшились на фоне претензий российской стороны к агентству «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль. В четверг, 21 июля, Басманный суд Москвы сообщил о том, что Министерство юстиции РФ направило просьбу о ликвидации агентства. В тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в Россию делегации, которая должна будет обсуждать возможность продолжения деятельности агентства в России. Отмечалось, что делегация будет направлена в Россию на следующей неделе.
Кроме того, Лапид поручил израильскому МИД подготовить политический ответ России. Отмечается, что данный вопрос обсуждался на совещании в Иерусалиме. Присутствовавшие на нем политики высказывались, в том числе, в пользу ужесточения позиции Израиля по российско-украинскому конфликту.
Между тем, 26 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «Сохнут», заверив, что такое дело не стоит проецировать на весь комплекс отношений Израиля и России. По его словам, к агентству есть вопросы именно с точки зрения соблюдения российского законодательства.
Однако некоторые эксперты уверены, что возможная ликвидации агентства «Сохнут», как повод для ухудшения отношений – надуманный. Как заявил востоковед Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», за политическими разногласиями между Россией и Израилем стоят США: Лапид - проамериканский правитель, отметил он.
«Российско-израильские отношения развивались нормально, и их потенциальный разрыв ни в какой сфере для РФ не будет полезен. США дико ревнуют, что у Израиля и России нормальные отношения, и искренне пытаются их рассорить. Нет никакой проблемы, чтобы привести работу «Сохнут» в соответствие с межгосударственными отношениями, хотя я не совсем понимаю, какое отношение Израиль имеет к автономной некоммерческой организации. Абсолютно никакого! Этой лавке с мутным и кривым статусом давно говорилось, что агентство необходимо выводить в официальный статус, как любую другую организацию», - сказал Сатановский.
В свою очередь бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что необходимо не допустить разрыва отношений с Израилем.
«У России и Израиля, может у единственных двух стран в мире, есть общие точки, на которых они сходятся. Мы выступаем против изменений результатов Второй мировой войны и приуменьшения роли России в ней. В ситуации, в которой находится Россия, ее президент, руководство, нужно держаться за Израиль», - указывал Векслер.
«Сохнут» - международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом. Газета The Jerusalem Post 5 июля сообщила, что российское правительство потребовало от руководства «Сохнут» прекратить деятельность в России, при этом причина требования не сообщалась.
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