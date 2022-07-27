Дело не в «Сохнуте»? Как поссорились Россия и Израиль

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса. В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», - приводит 12-й канал израильского телевидения слова Нетаньяху.

Он отметил, что отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты. В этом контексте бывший премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть позицию, которую они занимают в отношении России.

«Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», - добавил Нетаньяху.