Трамп выругался в адрес экс-премьера Израиля Нетаньяху
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не общался с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как тот поздравил нынешнего американского лидера Джо Байдена с избранием на этот пост. Слова Трампа приводит издание Axios.
«Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку», - отметил Трамп. При этом он выразил уверенность, что Нетаньяху был первым, кто поздравил Байдена, хотя в действительности он прождал как минимум 12 часов с момента оглашения итогов выборов.
«С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...», - выругался Трамп. По его мнению, Нетаньяху нарушил принцип верности, который экс-президент США ценит в людях.
При этом Трамп похвалил президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару, которые долго ждали, прежде чем поздравить Байдена. По словам Трампа, его бывшие коллеги «чувствовали, что выборы сфальсифицированы».
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