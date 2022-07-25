СМИ: В Израиля намерены ответить на закрытие в РФ агентства «Сохнут»

Источники издания утверждают, что данный вопрос обсуждался на совещании в Иерусалиме, присутствовашие на нём политики высказывались, в том числе, в пользу ужесточения позиции Израиля по российско-украинскому конфликут.

Газета отмечает, что израильская правительственная делегация, которая должна была прибыть в Москву и попытаться урегулировать ситуацию с агентством «Сохнут», не смогла вылететь в Россию из-за якобы неподтверждённых российской стороной визы.

Также Israel Hayom приводит словам израильского дипломата Цви Магена, который считает, что в качестве ответа «Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию» по поводу ситуации на Украине, а также «присоединиться к западным антироссийским санкциям».

Ранее Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и закрытие офисов агентства «Сохнут» станет серьёзным событием, которое повлияет на эти отношения, сообщает «Свободная пресса».

