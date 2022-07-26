Захарова назвала «неконструктивной» позицию Израиля по Украине

Россия сожалеет о неконструктивной позиции Израиля в отношении страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

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Дипломат указала, что за последние месяцы Москва на уровне заявлений слышала «абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику» со стороны Тель-Авива.

По словам Захаровой, в Израиле позволяли себе оценки с проукраинской точки зрения, и поддержка Киева израильскими властями была «абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаИзраильМИД РФМария Захарова
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