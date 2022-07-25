Сохнут от зависти: Сатановский обвинил США в попытке рассорить Россию и Израиль
Эксперты рассказали НСН, что еврейское агентство «Сохнут» не выполняло в России серьезных функций, но и разрыв отношений с Израилем из-за ликвидации агентства не принесёт плюсов.
За политическими разногласиями между Россией и Израилем стоят США, причем повод для ухудшения отношений - возможная ликвидация агентства «Сохнут» - надуманный, заявил востоковед Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут». Некоторые лица сделали предположения, что Израиль может присоединиться к западным санкциям против России.
«Лапид – проамериканский, необразованный. У него даже аттестата об окончании школы нет, но в качестве популиста проскакивает на израильской политической арене, где нормальные политики закончились. Российско-израильские отношения развивались нормально, и их потенциальный разрыв ни в какой сфере для РФ не будет полезен. США дико ревнуют, что у Израиля и России нормальные отношения, и искренне пытаются их рассорить. Нет никакой проблемы, чтобы привести работу «Сохнут» в соответствие с межгосударственными отношениями, хотя я не совсем понимаю, какое отношение Израиль имеет к автономной некоммерческой организации. Абсолютно никакого! Этой лавке с мутным и кривым статусом давно говорилось, что агентство необходимо выводить в официальный статус, как любую другую организацию. Но для них тогда бы это означало, что надо подчиняться МИД Израиля, или возникнет вопрос, а зачем нужен «Сохнут», когда есть государственное ведомство, которое занималось репатриацией, когда еще никакого «Сохнута» близко не было», - сказал Сатановский.
Не считает, что «Сохнут» нес в России серьезные функции, и бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер, который поделился этим мнением с НСН.
«Откровенно говоря, я давно считаю, что серьезных функций на себе «Сохнут» не несет в России. Он не занимается перегоном в Израиль ученых, инженеров, а количество евреев в России минимально, очень давно. «Сохнут» занимается детской самодеятельностью, детскими лагерями, кормежкой пожилых людей. Поэтому решающую роль «Сохнут» на себе не несет, это просто остатки атавизма. Тот, кто хочет уехать из России, вполне может обойтись без их участия. Но и подрывную деятельность против Российской Федерации «Сохнут» не ведет. У России и Израиля, может у единственных двух стран в мире, есть общие точки, на которых они сходятся. Мы выступаем против изменений результатов Второй мировой войны и приуменьшения роли России в ней. В ситуации, в которой находится Россия, ее президент, руководство, нужно держаться за Израиль, а не наносить ему урон», - отметил Векслер.
Ранее сообщалось, что в Израиле предупредили о проблеме закрытия агентства «Сохнут» в Москве.
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