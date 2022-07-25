Сохнут от зависти: Сатановский обвинил США в попытке рассорить Россию и Израиль

За политическими разногласиями между Россией и Израилем стоят США, причем повод для ухудшения отношений - возможная ликвидация агентства «Сохнут» - надуманный, заявил востоковед Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут». Некоторые лица сделали предположения, что Израиль может присоединиться к западным санкциям против России.