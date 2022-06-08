Военный эксперт объяснил, почему Израиль не продаст Украине «Железный купол»

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Израиль не передаст Украине систему ПРО «Железный купол», поскольку видит в стране проявления нацизма, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, Запад пытается их скрыть, однако это у него «слабо получается», да и сами страны Европы постепенно стали отказываться от поставок оружия Киеву.

Он отметил, что также в Иерусалиме опасаются, что из-за передачи подобных установок Киеву может измениться позиция Москвы относительно действий еврейского государства в Сирии.

«У Израиля с РФ есть договорённости по Сирии — где-то Иерусалиму можно наносить удары, а где-то — строго запрещено. Это не просто слова, они основаны на страхе от применения РФ и Ираном ответных мер», — заключил эксперт.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что страна хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщает RT.

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