Военный эксперт объяснил, почему Израиль не продаст Украине «Железный купол»

По его словам, Запад пытается их скрыть, однако это у него «слабо получается», да и сами страны Европы постепенно стали отказываться от поставок оружия Киеву.

Он отметил, что также в Иерусалиме опасаются, что из-за передачи подобных установок Киеву может измениться позиция Москвы относительно действий еврейского государства в Сирии.

«У Израиля с РФ есть договорённости по Сирии — где-то Иерусалиму можно наносить удары, а где-то — строго запрещено. Это не просто слова, они основаны на страхе от применения РФ и Ираном ответных мер», — заключил эксперт.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что страна хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщает RT.

