Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с РФ
Израиль находится «в разгаре опасного кризиса с Россией», заявил каналу N12 бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подверг критики действующие власти. Отмечается, что премьер страны Яир Лапид и глава израильского Минобороны Бени Ганц ставят под угрозу безопасность страны. Как отметил Нетаньяху, Израиль на протяжении многих лет выстраивал «продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет о неконструктивной позиции Израиля в отношении Украины.
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