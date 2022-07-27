Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с РФ

Он подверг критики действующие власти. Отмечается, что премьер страны Яир Лапид и глава израильского Минобороны Бени Ганц ставят под угрозу безопасность страны. Как отметил Нетаньяху, Израиль на протяжении многих лет выстраивал «продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет о неконструктивной позиции Израиля в отношении Украины.

