Минюст потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»

Московское управление Министерства юстиции обратилось в суд с ходатайством о ликвидации АНО «Еврейское агентство «Сохнут», сообщает пресс-служба Басманного суда столицы.

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Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. В суде пояснили, что иск связан с нарушением «Сохнут» российского законодательства при осуществлении деятельности.

Беседа по иску начнется 28 июля.

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность «Фонда Открытой Эстонии» нежелательной на территории России, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛиквидацияСудРоссияМинюст РФ
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