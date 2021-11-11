США и Украина объединяют силы против невидимой «агрессии» Москвы
Киев и Вашингтон объединяют силы против агрессии России, которую при этом не могут подтвердить сами украинские политики.
Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России об «ошибке 2014 года» на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. По словам Блинкена, семь лет назад Россия якобы так же, как и сейчас, накопила силы у украинской границы, а затем вторглась на ее территорию. Госсекретарь сослался на фотографии портала Politico, согласно которым Россия сводит свою технику и военных к украинским границам. Данную информацию не подтверждает ни Россия, ни Украина. Так, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что этот вопрос не обсуждался руководством страны на совещании по безопасности.
«Он [Зеленский] не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», - заявил Никифоров.
Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Наступление на Донбасс – это нереально, Украина не может. Хочет и может – это две большие разницы. Все вот эти заявления, что уже армия там стоит – Зеленский и его генералы физически не могут. Наступление ничего не даст. Они превосходно понимают, что выиграть войну военным способом они не могут», - заявил аналитик.
Однако 9 ноября стало известно, что ВС Украины захватили поселок Старомарьевка ДНР, повесили там свой флаг, а также вырыли траншеи вокруг территории. До этого поселок находился в «серой зоне» и не контролировался ни ВСУ, ни ДНР. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что для конфликта в Донбассе подходит только военное решение.
«Украина выжидает удобный момент для атаки. Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов. Если они скажут, хотят или не хотят на Украине – будут нападать. В любом случае война неизбежна уже очень давно, наверно с 2015 года», - заявил он.
В свою очередь, США также подвергаются критике за недостаточное отстаивание интересов Украины. Так, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что с приходом Джо Байдена к власти Украина оказалась один на один со своими проблемами.
«Байден показывает, что Украина ему не важна, что он подыгрывает [президенту России Владимиру] Путину. Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка», - заявил он на YouTube-канале Intervizor.
При этом накануне Блинкен и его украинский коллега Кулеба подписали американо-украинскую хартию о двустороннем «стратегическом партнерстве», в которой договорились о сдерживании российской агрессии. О минских договоренностях, предполагающих мирное разрешение конфликта на востоке Украины, в тексте документа не сказано. Об откровенно антироссийском и популистском характере документа уже высказался действующий посол России в США Анатолий Антонов.
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