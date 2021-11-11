США и Украина объединяют силы против невидимой «агрессии» Москвы

Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



«Наступление на Донбасс – это нереально, Украина не может. Хочет и может – это две большие разницы. Все вот эти заявления, что уже армия там стоит – Зеленский и его генералы физически не могут. Наступление ничего не даст. Они превосходно понимают, что выиграть войну военным способом они не могут», - заявил аналитик.

Однако 9 ноября стало известно, что ВС Украины захватили поселок Старомарьевка ДНР, повесили там свой флаг, а также вырыли траншеи вокруг территории. До этого поселок находился в «серой зоне» и не контролировался ни ВСУ, ни ДНР. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что для конфликта в Донбассе подходит только военное решение.

«Украина выжидает удобный момент для атаки. Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов. Если они скажут, хотят или не хотят на Украине – будут нападать. В любом случае война неизбежна уже очень давно, наверно с 2015 года», - заявил он.