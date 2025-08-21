Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
Писатели часто используют ИИ для проверки ошибок и для создания иллюстраций к книгам, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что литераторы могут использовать нейросети для проверки орфографии и пунктуации, однако, по его мнению, не стоит обращаться к искусственному интеллекту (ИИ) за новыми идеями для книг.
Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи ИИ, для каких задач используют его чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). 53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов. Лукьяненко отметил, что писатели часто используют ИИ для проверки ошибок и для создания иллюстраций к книгам.
«В любую программу для написания текстов так или иначе встроена автоматическая проверка орфографии и пунктуации, которая помогает, когда автор где-то допускает ошибку. Нейронная сеть делает то же самое, но иногда замечает то, что не замечает стандартная проверка орфографии. Например, одна буква может полностью изменить слово, его смысл, хотя слово при этом - существующее в русском языке. Подобные ошибки стандартная проверка не выявит, а нейросеть может. Так что нейросеть в данном случае выступает в качестве корректора. Хороший корректор, конечно, лучше, но он сейчас - большая редкость, его работа стоит дорого, и писатели часто используют для проверки нейросети. То же самое с созданием иллюстраций, потому что издательства редко сами делают иллюстрации к книгам, так как труд художника стоит больших денег. Начинающий автор этого себе позволить не может, а с помощью нейронной сети может проиллюстрировать свою книгу. Все же любят картинки, все любят иллюстрированные книги», - сказал собеседник НСН.
Однако, по его словам, писателям не стоит обращаться к нейросетям в поиске идей для книг.
«Создание идей - это не то, чем может похвастаться нейросеть. Она все-таки работает в рамках уже существующих идей, она их комбинирует, выдает достаточно банальные шаги. Если бы я попробовал почерпнуть идею в нейросети, то я бы ее отверг в первую очередь, потому что она будет наиболее банальная и самая приходящая в голову читателю. Может быть, кто-то этим и пользуется, но зря, потому что это сознательное снижение уровня текста. Пока нейросеть не научится полноценно мыслить, настоящую идею она выдать не сможет. Она сможет предложить что-то уже существовавшее в другом произведении и попытаться это переложить на ваш сюжет», - заключил писатель.
Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.
