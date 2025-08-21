Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
Российские суды могут запретить не только мемы, но и все фильмы британского режиссёра Гая Ричи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Комментируя запрет мема с цитатой «Ненавижу цыган», он указал, что любой фильм является художественным произведением, в которое автор может «поселить» разных героев «в самых разных обстоятельствах». И говорить эти персонажи могут не только о ненависти к цыганам - они часто заявляют «о ненависти к неграм, кстати»
«Это называется свобода творчества. Когда наши суды доберутся до Гая Ричи и запретят не только картинки с цитатами, но все его фильмы вообще — мне неведомо», — заключил переводчик.
Ранее в СМИ появилась информация, что Останкинский районный суд Москвы признал разжиганием ненависти и запретил ряд интернет-страниц с цитатой и кадром из фильма Ричи «Большой куш», где один из героев говорит о ненависти к цыганам, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В отрасли не поверили в массовое закрытие магазинов из-за цен на аренду
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
- Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
- Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
- Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество экс-замминистра Иванова
- Россиянам рассказали о влиянии благодарности на психическое здоровье
- Путин поздравил писателя Энтина с 90-летием
- В Госдуме призвали продавцов техники давать скидки военным
- Выбор участника «Интервидения» от США совпал с «истинными ценностями»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru