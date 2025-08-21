Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи

Российские суды могут запретить не только мемы, но и все фильмы британского режиссёра Гая Ричи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» разжигающим национальную рознь

Комментируя запрет мема с цитатой «Ненавижу цыган», он указал, что любой фильм является художественным произведением, в которое автор может «поселить» разных героев «в самых разных обстоятельствах». И говорить эти персонажи могут не только о ненависти к цыганам - они часто заявляют «о ненависти к неграм, кстати»

«Это называется свобода творчества. Когда наши суды доберутся до Гая Ричи и запретят не только картинки с цитатами, но все его фильмы вообще — мне неведомо», — заключил переводчик.

Ранее в СМИ появилась информация, что Останкинский районный суд Москвы признал разжиганием ненависти и запретил ряд интернет-страниц с цитатой и кадром из фильма Ричи «Большой куш», где один из героев говорит о ненависти к цыганам, сообщает RT.

