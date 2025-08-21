Россиянам рассказали о влиянии благодарности на психическое здоровье
Привычка благодарить способна укрепить психическое здоровье и защитить от стресса. Об этом «ФедералПресс» заявила лектор российского общества «Знание», кандидат медицинских наук Виктория Симонова.
По её словам, в научном контексте под благодарностью понимается комплексная нейропсихологическая реакция, оказывающая влияние на целый ряд структур мозга, а также на физиологические процессы организма.
Эксперт отметила, что в ходе клинических наблюдений было установлено, что у людей, практикующих письменную фиксацию моментов благодарности, через некоторое время было зафиксировано как улучшение эмоционального состояния, так и нормализация уровня гормона стресса кортизола.
«Таким образом, благодарность следует рассматривать... как нейропсихологическую стратегию, способную изменять работу мозга на структурном уровне», – подчеркнула Симонова.
Она добавила, что регулярная фиксация позитивного опыта может стать мощным инструментом профилактики эмоционального выгорания.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила «Радиоточке НСН», что мужчина может начать пить из-за трудностей, если не получает должной поддержки в семье.
